مجلس الأمن يقر عقوبات جديدة على كوريا الديمقراطية

نيويورك- سانا

قرر مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات جديدة على كوريا الديمقراطية بذريعة تجاربها الصاروخية الاخيرة.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المجلس وافق بالاجماع على القرار رقم 2371 الذي يتضمن عقوبات من شأنها حرمان بيونغ يانغ من عائدات صادرات سنوية تشمل قطاعات الحديد والفحم والصيد البحري تقدر بمليار دولار.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبنزيا “سيكون من المستحيل حل هذا النزاع عبر الاكتفاء باقرار العقوبات” داعيا إلى “مقاربة شاملة واستراتيجية سياسية”.

من جهته دعا السفير الصيني ليو جيي “كل الأطراف إلى تطبيق الاجراءات الواردة في القرار”.

أما السفيرة الأميركية نيكي هايلي فقالت إن “القرار يتيح توجيه رسالة قوية إلى النظام الكوري”.

وأكدت بيونغ يانغ في الخامس عشر من الشهر الماضي أن المساعي الأميركية لفرض عقوبات دولية جديدة عليها بعد نجاحها بإطلاق الصاروخ الباليستي”هواسونغ 14″ هي مجرد محاولة أخرى من واشنطن للمراوغة والتهرب من مسؤوليتها في دفع بيونغ يانغ لتعزيز قوتها النووية ردا على السياسة الأميركية بالغة العدائية تجاهها وتهديدها لأراضي وسيادة ووجود كوريا الديمقراطية.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency