“شموع لأجل السلام” أمسية على مسرح دار الأسد للثقافة باللاذقية

اللاذقية- سانا

انطلاقا من هدفها بنشر ثقافة السلام عن طريق الفن وتعميق ثقافة التراث الوطني أقامت جمعية صناع السلام مساء اليوم حفلا غنائيا موسيقيا بعنوان “شموع لأجل السلام” أحيتها فرقة ترحال الموسيقية.

وقدمت الفرقة التي ضمت 8 عازفين و3 مغنين باقة متنوعة من الأغاني التراثية في سورية نقلت فيها فولكلور عدة محافظات إلى جمهور مسرح دار الأسد للثقافة بمدينة اللاذقية من الدلعونا والعتابا والموشحات وأغاني منها “طالعة من بيت أبوها”و”أول عشرة محبوبي” و”ياحنينة”ع العين

موليتين” بتوزيع جديد.

وختم الحفل الغنائي بعرض لوحة مسرحية في بهو دار الاسد للثقافة من إعداد فريق كولاج للمسرح التفاعلي يحاكي حضارة أوغاريت ليشارك بعدها الحضور في إرسال رسائل السلام والمحبة من السوريين إلى العالم.

رئيس مجلس إدارة جمعية صناع السلام الدكتورة لمى دريباتي أوضحت في تصريح لـ سانا أن الجمعية يقع عليها “مسؤولية نشر ثقافة السلام في المجتمع وتقبل الآخر” والحفلة التي قدمتها اليوم بالتعاون مع فرقة ترحال لإحياء التراث تصب في هذا الاتجاه باعتبار التراث السوري جزء من الهوية والأرضية المشتركة التي تجمع مختلف مكونات المجتمع.

وأشارت إلى أن الجمعية اختارت أن تقيم حفلها الأول بعد تحول عملها من فريق إلى جمعية في مدينة اللاذقية التي انطلقت منها في رحلة ترحال بين مختلف المدن والمحافظات لنشر ثقافة الفن وصناعة السلام والتعريف بالنشاطات التي تقيمها عبر فرقها التطوعية في أكثر من مجال.

بدوره لفت مدير ومؤسس فرقة ترحال ليث دريباتي لاحياء التراث أن الفرقة قدمت برنامجا تراثيا بايقاعات غربية بعيدة عن التقليد مبينا أن الفرقة تركز منذ انطلاقتها على التراث السوري وتسليط الضوء عليه ولذلك يتوزع أعضاء الفرقة من مختلف المحافظات وتؤمن كما جمعية صناع السلام

بأهمية نشر السلام عبر الفن.

المغنية مع فرقة ترحال لجين أحمد طالبة طب بشري في جامعة تشرين ومتطوعة ضمن فريق سيروم بجمعية صناع السلام عبرت عن سعادتها لتكون أحد رسل السلام عبر الفن والغناء مشيرة إلى أن الحفل الذي قدمته الفرقة اليوم بمثابة منبر لاعضائها لإدخال السلام والفرح إلى قلوب الجمهور.

بدوره أكد المغني علي خضور أن الحفل جزء من برنامج واسع لصنع السلام عبر الفن وخاصة في هذه المحافظة التي عانى أبناؤها من جرائم الإرهابيين وقدمت الشهداء دفاعا عن سورية.

ورأت المتطوعة في الجمعية حلا مطره جي أن الحفل وصل لغايته في إرسال رسائل المحبة والسلام التي تبحث عنها الجمعية في صنع السلام عبر الفن وخاصة عبر الاقبال الكثيف من قبل المواطنين مؤكدة ان الجمعية مستمرة بفرقها المختلفة لإيصال رسالتها عبر الفن والتطوع وتقديم مختلف الخدمات الممكنة التي تسهم بصنع السلام والسكينة في نفوس وقلوب المواطنين وفي مختلف المحافظات.

وسبق للجمعية أن قامت بجولات تحت عنوان شموع لأجل السلام في كل من دمشق وحلب وحماة والسويداء وطرطوس وحمص ومصياف والمالكية إضافة إلى اللاذقية.

وجمعية صناع السلام جمعية تنموية تعمل على جمع الأشخاص ليكون لهم دور فاعل في بناء السلام من خلال تقديم التدريبات واطلاق المبادرات والمشاريع المجتمعية ويتبع لها عدة فرق منها سيروم الطبي المجتمعي وديناميك الهندسي التنموي وفلاش الإعلامي والوان وتشكيل وكولاج للمسرح التفاعلي.

وفرقة ترحال تأسست عام 2015 في مدينة اللاذقية من قبل مجموعة من الشباب والشابات من مختلف المحافظات.

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