مونودراما “وجوه أحن إلى رؤيتها” على خشبة المسرح القومي في اللاذقية

اللاذقية – سانا

عرضت اليوم على خشبة المسرح القومي في اللاذقية مسرحية المونو دراما “وجوه أحن إلى رؤيتها” لفرقة المسرح القومي في الحسكة من إعداد واخراج اسماعيل خلف وتمثيل باسل حريب.

ويتحدث العمل عن شخصية حفار قبور يستحضر مجموعة من الشخصيات التي مرت بحياته ويحن إليها بين فترة وأخرى في عرض مونودراما يحمل رسائل تدعو لنشر المحبة التي بها وحده يحيا الإنسان وفقا لمخرج العمل.

ويؤدي الفنان باسل حريب خلال العرض مجموعة من المشاعر المتناقضة تخدم رسالة العرض تتنوع بين الغناء والبكاء والفرح في استحضاره للشخصيات التي عرفها.

يشار إلى أن المسرحية ستعرض أيضا غدا على المسرح نفسه وسبق وعرضت بدار الأسد للثقافة خلال شهر تشرين الثاني الماضي ضمن مهرجان نقابة الفنانين المسرحي الرابع باللاذقية.

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