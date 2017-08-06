روسيا: العقوبات الأمريكية تتيح لنا تطوير التعاون العسكري مع إيران

موسكو- سانا

أكد النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي فرانز كلينتسيفيتش أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة ضد روسيا تتيح لموسكو التعاون مع إيران في المجال العسكري التقني دون الالتفات إلى ممانعة واشنطن.

وقال كلينتسيفيتش في تصريح له اليوم “في الحقيقة لقد أعفانا القانون الأمريكي حول فرض عقوبات جديدة من جميع التقييدات بما فيها المعنوية لتطوير تعاوننا العسكري التقني مع إيران” معربا عن اعتقاده بأن هذا التعاون سيسير الآن بخطى بعيدة نحو الأمام أكثر مما كان متوقعا سابقا .

وأضاف البرلماني الروسي أنه “من الواضح أن أي احتجاجات من جانب الولايات المتحدة لن تؤخذ بعين الإعتبار مؤكدا اهتمام روسيا بأن “تحصل بعلاقاتها مع إيران على حليف قوي ومزود بمعدات عسكرية تقنية ممتازة في الشرق الأوسط وستعمل كل ما هو ضروري من أجل ذلك” .

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأول على قانون يفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وكوريا الديمقراطية وإيران معترفا بأن القانون الجديد تشوبه عيوب كبيرة بينما أكدت الخارجية الروسية تعليقا على العقوبات أن السلطات الأميركية تتبع نهجا خطيرا وقصير النظر مشددة على أن جميع التهديدات ومحاولات الضغط التي تقوم بها لن تدفع روسيا لتغيير سياستها.

من جهته اعتبر الخبير العسكري الروسي الجنرال فلاديمير بوغاتريوف أن سياسة العقوبات الأمريكية تجاه روسيا تلحق ضررا بالاقتصاد العالمي بأسره وبالولايات المتحدة وحلفائها.

وأشار الجنرال بوغاتريوف الذي كان يترأس إحدى إدارات وزارة الدفاع الروسية في تصريح اليوم إلى أن تفعيل علاقات التعاون العسكري التقني بين موسكو وطهران ناجم إلى درجة كبيرة عن سياسة الولايات المتحدة الراهنة إزاء روسيا.

وأوضح أن روسيا تنتهج بصورة واثقة خطا حازما لتوطيد علاقات الشراكة مع بلدان الشرق الاوسط وآسيا الوسطى وبلدان جنوب شرق آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وذلك في “ظروف الضغوط العقابية الحادة من جانب الولايات المتحدة”.

وأكدت روسيا مرارا رفضها سياسة العقوبات التي تنتهجها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مشددة على أن أي عقوبات ضدها لن تغير سياسة موسكو ولن تمر دون اجراءات جوابية روسية.

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