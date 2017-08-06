“رحلة حج “أمسية تراتيل تراثية في كنيسة القديس سركيس للأرمن الأرثوذكس

دمشق – سانا

أقامت أبرشية دمشق وتوابعها للأرمن الأرثوذكس أمسية تراتيل تراثية بعنوان رحلة حج أحياها المرنمان ليفون عباجيان وماري كبريان هوسيبيان والمرنمة الفرنسية انا ماري لوتز وذلك في كنيسة القديس سركيس للأرمن الأرثوذكس بباب شرقي بدمشق.

وشارك في الأمسية العازفون مارلا صحناوي “فلوت” وفضول سعد “عود” وجاك صباغ “قانون” ومهدي المهدي “فيولا” ومرح كويفاتي “تشيللو” وفادي الخوري “ايقاع” والأيصون “الكورس” بشار النصر الله ونور المهنا ودانييل نجمة.

وتضمنت الأمسية عددا من التراتيل والألحان البيزنطية والغريغورية والدومينيكانية ومن الطقس الأرمني ومن التراث الكلداني ومن الطقس الماروني إضافة إلى وصلة تراتيل مريمية باللغة العربية من التراث منها “إليك الورد يا مريم” و “في ظل حمايتك” و”أنا نحيييك” ومختارات من الطقوس الأرمنية والسريانية والبيزنطية مهداة للسلام.

حضر الأمسية راعي أبرشية دمشق وتوابعها للأرمن الأرثوذكس المطران ارماش نالبنديان وفعاليات اقتصادية وشعبية وثقافية ورجال دين وحشد من المواطنين.

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