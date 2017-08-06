العدوان السعودي يشن غارات على مدن يمنيةومقتل 100 من مرتزقته

صنعاء- سانا

واصل طيران النظام السعودي اليوم عدوانه على الشعب اليمني في محافظتي تعز وصنعاء مخلفا أضرارا كبيرة بممتلكات المواطنين ومنازلهم.

ونقلت وكالة سبأ عن مصدر يمني قوله إن “طيران العدوان استهدف بغاراته مديريتي حيفان ومقبنة بمحافظة تعز ومديرية سنحان وبني بهلول بمحافظة صنعاء”.

وردا على العدوان السعودي استهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية بقصف صاروخي تجمعات للعدوان ومرتزقته في علب بجبهة عسير فقتل أكثر من 100 منهم وأصيب العشرات.

وقال مصدر عسكري يمني إن “القوة الصاروخية والمدفعية استهدفت بعملية نوعية تجمعات مرتزقة العدوان في علب بصاروخ زلزال 2 وقذائف مدفعية وعدد من صواريخ الكاتيوشا وهاون 120 محققة إصابات مباشرة كما استهدفت تجمعاتهم في شمال صحراء ميدي ومنفذ الطوال الحدودي وحققت اصابات مباشرة فيما تم التصدي لزحف المرتزقة باتجاه مناطق عيدة الغربية والمنارة بأطراف نهم في مأرب وتم قتل واصابة اعداد كبيرة من المرتزقة وتدمير عتادهم العسكري.

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