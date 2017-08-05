تعرف على الاكتشاف الأكثر إثارة لموقع روماني

فرنسا-سانا

اكتشف علماء آثار فرنسيون أنقاض حي روماني على ضفاف نهر الرون في مدينة فيين جنوب شرق فرنسا، يشمل مبان فاخرة تعود لمدينة “بومبي الصغيرة”.

ويضم الحي منازل يعود تاريخها إلى القرن الأول الميلادي، ويعتقد أنها كانت مأهولة منذ نحو 300 سنة قبل أن يهجرها السكان بعد سلسلة من الحرائق، سببتها الثورات البركانية المتكررة والتي أدت إلى دفن الحي تحت الرماد البركاني.

وقلت وكالة فرانس برس عن عالم الآثار بنيامين كليمنت “هذا الاكتشاف الأكثر إثارة لموقع روماني منذ 40 أو 50 عاما”، فيما وصفته وزارة الثقافة الفرنسية بأنه “استثنائي”.

وقد وجدت العديد من القطع الأثرية محفوظة بشكل جيد في الموقع، كما تم العثور على تماثيل أخرى لمخلوقات نصفها السفلي ماعز، والنصف العلوي آدمي.

ويأتي هذا الاكتشاف المهم بعد شهر واحد من اكتشاف آخر لـ”بومبي” في روما بإيطاليا أثناء إنشاء خط جديد للمترو بالمدينة، وقد عثر فيها على مبنى متفحم بالكامل مع هيكل عظمي لكلب يبلغ عمره 1800 عام.