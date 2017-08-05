عرض فيلم العاشق بساحة دير الآباء اليسوعيين في حمص غدا

حمص-سانا

تعرض مديرية ثقافة حمص بالتعاون مع الملتقى الثقافي اليسوعي وضمن إطار سينما الهواء الطلق عند الساعة الثامنة من مساء يوم غد الأحد الفيلم السوري “العاشق”.

ويروي الفيلم حكاية فتى نشأ في قرية منسية وعاش بها طفولته يكبر متمردا في ظل أبيه وسطوة مدير مدرسته ثم يذهب إلى المدينة لإتمام دراسته وعندما يصبح مخرجا مشهورا يقرر عمل فيلم عن نشأته في القرية استنادا إلى ذاكرة طفولته وفي تقاطع بين حاضره وفيلمه يسترجع المخرج العاشق قصص الحب وصداقات بدأت في الماضي وانتهت وعاودت الظهور من جديد.

الفيلم لعبد اللطيف عبدالحميد نصا وإخراجا وتمثيلا ومن بطولة عبدالمنعم عمايري وديمة قندلفت وتمثيل فادي صبيح وقيس الشيخ نجيب وآخرين وهو من إنتاج المؤسسة العامة للسينما.

ويعرض الفيلم في ساحة دير الآباء اليسوعيين في بستان الديوان بحمص القديمة ومدته 155 دقيقة.