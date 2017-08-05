السياحة: إرساء العروض على 5 مشاريع في اللاذقية وحماة

دمشق-سانا

كشفت مديرة المشاريع الاستثمارية بوزارة السياحة المهندسة دارين محمد أن الوزارة انتهت من إجراءات فض العروض لـ 19 عرضا لاستثمار 15 موقعا لترسي العروض على 5 مواقع منها.

وفي تصريح لـ سانا أوضحت المهندسة محمد أن العروض الخمسة التي رسا عليها العرض منها 4 مواقع في محافظة اللاذقية وواحد في حماة ويتم حاليا إنجاز التعاقد الاستثماري لهذه المشاريع التي طرحت للاستثمار بملتقى سوق الاستثمار المفتوح في وقت سابق مشيرة إلى “فشل العروض الأخرى نتيجة عدم تحقيقها الجدوى الاقتصادية أو مطابقتها للمواصفات الفنية”.

وفيما يتعلق بملتقى الاستثمار السوري الأول الذي عقد في 3 تموز الماضي تحت عنوان “سورية نحو المستقبل” أشارت المهندسة محمد إلى أن عددا من المستثمرين تقدموا بطلبات لاستثمار 12 موقعا ضمن قائمة العرض الاستثماري للمشاريع حيث أعلنت الوزارة عن هذه المواقع بشكل رسمي وهي موزعة في دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس والسويداء وحمص.

ولفتت المهندسة محمد إلى أن كل مشروع له مدة مختلفة للتقديم وعند انتهائها تتم اجراءات فض العروض بموجب لجان مشكلة من قبل الجهات المالكة للمواقع الاستثمارية ووزارة السياحة مبينة ان التقديم يكون بمركز خدمات المستثمرين ومديرية المشاريع الاستثمارية بمبنى الوزارة حيث يتم إعداد دفاتر الشروط وتشكيل لجان فض العروض خلال شهر وبعدها ابلاغ المستثمرين بنتيجة طلباتهم.

وكان وزير السياحة المهندس بشر اليازجي أوضح في كلمة له خلال أعمال ملتقى الاستثمار السوري الاول “أن عدد الفرص الاستثمارية السياحية أكثر من 50 وستوفر أكثر من 5000 فرصة عمل إضافة إلى حجم استثمارات كبيرة وأن المشاريع السياحية المقدمة اليوم تصل من 60 الى 65 مليار ليرة سورية”.