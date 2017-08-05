توزيع 70 حصة غذائية لعائلات النساء الأرامل والأطفال الأيتام في الحسكة

الحسكة-سانا

وزع تجمع شباب المجتمع المدني في الحسكة اليوم 70 حصة غذائية لعائلات النساء الأرامل والأطفال الأيتام من أحياء مدينة الحسكة كافة.

وبين المشرف العام لشباب المجتمع إدريس داوود في تصريح لمراسل سانا أن عمليات التوزيع تتضمن 70 حصة غذائية كدفعة أولى مع العمل على الوصول إلى توزيع 100 حصة خلال الأسبوع الجاري موضحا أن الكميات الموزعة مقدمة من الفعاليات الاقتصادية والتجارية في مدينة الحسكة.

وأشار داوود إلى أن عدد العائلات المسجلة لدى التجمع يبلغ 250 من عائلات النساء الأرامل والأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة حيث يتم توزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات لهذه العائلات كل شهرين لافتا إلى وجود مشروع قائم حاليا في مجال نظافة الشوارع الرئيسة في مركز مدينة الحسكة يتم من خلاله تأمين فرص عمل لعدد من النساء الأرامل.

وينفذ تجمع شباب المجتمع المدني في الحسكة حاليا دورات تدريبية مجانية للشباب والأطفال في مجالات مختلفة.

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