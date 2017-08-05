أبو العطا: مزاعم قطر حول مصر لا تستحق الرد

نيويورك-سانا

أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا أن مزاعم مشيخة قطر الأخيرة حول دور مصر في مجلس الأمن الدولي تضمنت العديد من المغالطات والأكاذيب.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن أبو العطا قوله في تصريحات له اليوم ردا على المزاعم القطرية حيال بلاده “من الطبيعي ألا تتفهم الدوحة التي تتخذ من دعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول سياسة لها التزام كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومن بينها مصر وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن الملزمة بمكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره” مشيرا إلى أن مزاعم الدوحة حيال مصر لا تستحق الرد.

وكانت مشيخة قطر تقدمت مؤخرا برسالة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ادعت فيها ان مصر تستغل عضويتها داخل المجلس لتحقيق ما سمته “أغراضا سياسية خاصة” حيث تأتي هذه المزاعم بعدما قامت مصر وكل من انظمة السعودية والبحرين والامارات بقطع العلاقات مع الدوحة في حزيران الماضي وفرض الحصار عليها.

وأوضح ابو العطا أن الالتزام بالأحكام والقرارات يفرض على مصر كشف ممارسات وأنشطة قطر التي تقدم الدعم المالي والأيديولوجي للجماعات الإرهابية مشيرا إلى أن نشاطها لم يقتصر على دول منطقة الشرق الأوسط وإنما طال دولا أخرى في العالم ومشددا على أن بلاده تعمل جاهدة على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتطالب دائما بضرورة محاسبة الدول التي لا تمتثل لتلك القرارات.

وبين أبو العطا أن دعم الإرهاب سواء بالتمويل أو الإمداد بالسلاح أو توفير الملاذ للفارين أو التحريض أوالترويج له يعتبر جريمة لا تقل جسامة عن العمل الإرهابي ذاته وتتطلب محاسبة الضالعين فيه.

وأشار المندوب المصري إلى أن سجل كل دولة سواء في مجال مكافحة الإرهاب أو دعمه معروف لدى الجميع مؤكدا ان الجميع يعرف ويدرك سجل قطر في دعم الإرهاب سواء في سورية أو العراق أو ليبيا أو غيرها من الدول الأخرى.

يذكر أن النظام القطرى دأب منذ سنوات على دعم التنظيمات الارهابية في العديد من الدول العربية ولا سيما فى سورية والعراق وساهم بشكل كبير في تمويلها وتسليحها ودعمها والترويج لها إعلاميا عبر القنوات التى تسهم في سفك دماء الابرياء كما دعم جماعة “الاخوان المسلمين” الإرهابية فى مصر التي ارتكبت جرائم عديدة بحق الشعب المصري.