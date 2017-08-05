موغيريني: الاتحاد الأوروبي يدعم الاتفاق النووي مع إيران

طهران-سانا

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن الاتحاد الأوروبي يدعم الاتفاق النووي الموقع مع إيران بشكل حازم.

وقالت موغيريني أثناء لقائها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في طهران اليوم إننا “نسعى إلى أن تكون الولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالاتفاق النووي”.

من جهته لفت ظريف إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لمنع طهران من الاستفادة من الاتفاق النووي معتبرا أن ذلك انتهاك للاتفاق وعلى الاتحاد الأوروبي التصدي لهذا النهج.

وأكد ظريف أن التجارب الصاروخية الإيرانية لا تتناقض مع القرار الدولي رقم 2231 معتبرا البيان الأوروبي الأمريكي المشترك الذي صدر قبل أسبوع بشأن تجربة إيران الصاروخية تحركا في الاتجاه الخطأ.

والتقى ظريف وزير الدولة الفرنسي للشؤءون الخارجية جان باتيست لوموين معتبرا أن فرنسا من شركاء ايران المهمين في الاتحاد الأوروبي.

وأكد لوموين أن فرنسا تسعى وبكل قوة لحماية الاتفاق النووي مؤكدا رغبة بلاده بالتعاون مع إيران لحل الأزمات الإقليمية.

وتزور موغيريني ولوموين طهران للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني حسن روحاني لولاية رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات.

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