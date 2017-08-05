العبادي: النصر على تنظيم “داعش” لكل العراقيين

بغداد-سانا

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مجددا أن النصر على تنظيم “داعش” الإرهابي هو نصر لكل العراقيين دون استثناء مشيرا إلى وجود معركة جديدة ستخوضها القوات العراقية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح العبادي في كلمة خلال مؤتمر عقد اليوم في بغداد ونقلها موقع السومرية نيوز أن قوات الحشد الشعبي هي تحت قيادة الدولة العراقية ولن يتم حلها لافتا إلى أن هناك إصرارا على مشاركة الجميع في عمليات تحرير الأراضي العراقية من الإرهابيين.

وأشار العبادي إلى أن النصر على الإرهاب هو للجميع ولا يجوز لأحد احتكاره موضحا أن النصر على “داعش” تحقق بوقوف وتكاتف جميع العراقيين كاشفا في الوقت ذاته أن الاستعدادات جارية لتحرير قضاء تلعفر غرب الموصل من إرهابيي “داعش” وأن المرحلة المقبلة بعد تحرير الأرض ستكون معركة وحدة الكلمة.

وكان العبادي أعلن في العاشر من تموز الماضي تحرير مدينة الموصل بالكامل من إرهابيي “داعش” بعد عملية عسكرية واسعة النطاق شاركت فيها القوات العراقية المشتركة على مدى نحو 9 اشهر.