125 طناً كمية الأقماح المسوقة من القنيطرة

القنيطرة-سانا

بلغت كمية الأقماح المسوقة من محافظة القنيطرة إلى فرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بالكسوة بريف دمشق منذ بداية موسم الحصاد وحتى تاريخه 125 طنا من القمح.

وأشار مدير الزراعة بالقنيطرة المهندس شامان الجمعة في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن المديرية قدرت إنتاج المحافظة من القمح بنحو 390 طنا للموسم الزراعي الحالي في مناطق خان أرنبة والكوم ونبع الفوار وايوبا وجبا مبينا أن إجمالي المساحات المزروعة بمحصول القمح بلغ نحو 700 هكتار.

يذكر أن كميات القمح المسوقة من محافظة القنيطرة خلال الموسم الماضي بلغت 62 طنا.