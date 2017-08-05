لاريجاني: على جميع الدول الاهتمام بقضية فلسطين

طهران-سانا

دعا رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني إلى الاهتمام بالقضية الفلسطينية منددا بإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية الاخيرة ضد المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

وقال لاريجاني خلال لقائه في طهران رئيس البرلمان الماليزي تان سري أمين حاجي موليا أنه ” على جميع الدول الاهتمام بقضية فلسطين وخاصة في ضوء القيود التي يفرضها الكيان الصهيوني على المصلين في المسجد الأقصى ومحاولاته الرامية لإيجاد تغيير ديموغرافي في القدس الشريف”.

وأشار لاريجاني إلى الأزمات التي تعاني منها بعض دول المنطقة لافتا إلى أن بعض الدول تطلق شعارات مكافحة الإرهاب في الظاهر لكنها تدعم الإرهابيين في السر.

من جانبه أكد رئيس البرلمان الماليزي أهمية تعاون دول المنطقة لحل الأزمات منوها بالعلاقات الإيجابية بين بلاده وإيران.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency