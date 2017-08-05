ظريف وعبد الرحمانوف يبحثان مكافحة الارهاب وترسيخ عملية استانا حول سورية

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الكازاخستاني خيرات عبد الرحمانوف أهمية المكافحة المشتركة للإرهاب وترسيخ عملية آستانا حول سورية.

وبحث الوزيران في طهران التعاون في المحافل الدولية وسبل تطوير العلاقات الثنائية إضافة إلى التعاون العلمي والتكنولوجي.

يشار إلى أن الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية ” روسيا وإيران وتركيا” أكدت في بيان مشترك خلال الجلسة العامة لاجتماع أستانا 5 في الخامس من تموز المنصرم سعيها إلى أمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية وتقوية وتعزيز نظام وقف الاعمال القتالية واستمرار المساهمة في بناء الثقة بين الأطراف في سورية كما تقرر إجراء اللقاء القادم في أستانا خلال الأسبوع الأخير من آب الجاري.

من جهة أخرى دعا ظريف لدى لقائه النائب الاول لرئيس البرلمان النمساوي كارل هاينس كويف إلى دور أكثر تأثيرا للاتحاد الأوروبي في القضايا الإقليمية والدولية وشدد الجانبان على ضرورة التصدي للتنظيمات الإرهابية وتعزيز التعاون الاقتصادي.

إلى ذلك أكد ظريف ومساعد وزير الخارجية البريطاني اليستر برت أهمية تنفيذ الاتفاق حول ملف إيران النووي وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.

وأعرب برت عن رغبة بلاده في تطوير التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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