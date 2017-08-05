الجيش اليمني يستهدف بالصورايخ تجمعات جنود النظام السعودي في عسير

صنعاء-سانا

أعلنت القوة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان الشعبية استهداف تجمعات لجنود النظام السعودي ومرتزقته في عسير ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم.

ونقلت وكالة سبأ اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن “القوة الصاروخية والمدفعية أطلقت صاروخي أورغان و زلزال2 وصلية من صواريخ الكاتيوشا وعددا من قذائف المدفعية على تجمعات وخيام الجنود السعوديين والمرتزقة في قعمة الشيخ شرق منفذ علب بمنطقة عسير” مؤكدا أن القصف أصاب أهدافه مخلفا خسائر في صفوف وعتاد العدو.

كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات الجيش السعودي ومرتزقته في جيزان وعسير ونجران محققة إصابات مباشرة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ أكثر من سنتين ما خلف عشرات آلاف القتلى والمصابين ودمارا كبيرا في البنى التحتية ولا سيما الصحية منها ما أدى إلى انتشار الأوبئة التي بدورها أزهقت أرواح الآلاف.

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