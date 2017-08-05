برلين: واشنطن تريد حرمان الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي

برلين-سانا

اعتبر وزير الخارجية الألماني سيغمار غبريا ل أن العقوبات الجديدة التي أقرتها الولايات المتحدة ضد روسيا قبل يومين تهدف جزئيا إلى التصدي لشحنات الغاز الروسية إلى القارة الأوروبية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن غبريا ل قوله أثناء لقاء مع نظيره السلوفاكي اليوم “إن الخلط بهذ الطريقة المباشرة بين السياسة الخارجية والمصالح الاقتصادية والقول إننا نريد إخراج الغاز الروسي من السوق الأوروبية أمر لا نستطيع قبوله”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صادق يوم الأربعاء الماضي على قانون العقوبات الجديدة ضد روسيا مذعنا لضغوط الكونغرس الذي أقره بإجماع شبه تام بمجلسي الشيوخ والنواب.

وأثار القانون انتقادات في الاتحاد الأوروبي الذي يخشى على إمداداته من الغاز وندد بقرار أحادي قد يلحق أضرارا ببعض شركاته التي لديها نشاطات في روسيا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعربت في بيان عن أسفها العميق لقرار الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات على روسيا معتبرة أن هذه الخطوة عدائية وغير مبررة محملة المانيا المسؤولية عن تبني الاتحاد الأوروبي تلك العقوبات.

وتتضمن العقوبات أحكاما تفسح المجال أمام فرض عقوبات على مجموعات أوروبية شريكة في مشروع أنبوب الغاز “نورد ستريم 2” الهادف إلى تسريع نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا اعتبارا من العام 2019 عبر تقييد وصولها إلى المصارف الأميركية أو استبعادها من السوق العامة الأميركية. من جهته أعلن مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن عدم التنسيق بين واشنطن وبروكسل حول العقوبات الأمريكية ضد روسيا قد يدفع الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في سياسة العقوبات.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن تشيجوف قوله في حديث لقناة روسيا1 اليوم “ربما سأتكلم بتفاؤل مفرط ولكن قد يدفع ذلك الأوروبيين فعلا إلى إعادة النظر في سياستهم الخاصة بالعقوبات ضد روسيا” مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد روسيا زادت من شكوك الاتحاد الأوروبي بخصوص فعالية ومبررات مثل هذه السياسة.

وأكدت موسكو مرارا رفضها سياسة العقوبات التي تنتهجها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي مشددة على أن أي عقوبات ضدها لن تغير سياسة موسكو ولن تمر دون إجراءات جوابية روسية.

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