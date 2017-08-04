معرض للفن التشكيلي في صالة عمريت للفنون التشكيلية بطرطوس

طرطوس-سانا

ضمن فعاليات مهرجان “باب الشمس” الذي تقيمه مؤسسة إكويتي للعلاقات العامة وتنظيم المهرجانات بالتعاون مع وزارة السياحة والاتحاد الرياضي العام وغرفة تجارة وصناعة طرطوس افتتح اليوم اتحاد الفنانين التشكيليين بسورية معرضا للفن التشكيلي ضم 50 لوحة و25 منحوتة لـ 37 فنانا تشكيليا من اتحاد الفنانين التشكيليين بطرطوس إضافة إلى 9 فنانين من دمشق واللاذقية ودير الزور حيث يستمر لمدة ستة أيام في صالة عمريت للفنون التشكيلية بطرطوس.

وأكد مدير السياحة المهندس يزن الشيخ “أهمية المعرض في هذه المرحلة التي تمر بها سورية” مشيرا إلى أنه رسالة إلى العالم بأن سورية هي حضارة وفن وإبداع.

ولفت الشيخ إلى أن “فناني سورية اليوم قدموا أجمل اللوحات والمنحوتات الخشبية والحجرية وهي رسالة منهم بأن لا أحد يستطيع أن ينال من شعب سورية ولا من صموده مضيفا أن فنهم لا يقل أهمية عن تضحيات الجيش العربي السوري في ساحات القتال.

بدوره مدير مهرجان باب الشمس حسام نفاخ أوضح “أهمية المعرض كونه لمحة ثقافية من لمحات المهرجان الذي قدم الفن والرياضة والثقافة لافتا إلى أن رسالة المعرض هي المجد والحضارة والمحبة واختيار انطلاق المهرجان لهذا العام من طرطوس أم الشهداء تقديرا لها ولأهلها على ما قدمته من شهداء فهي قلعة من الصمود تستحق الاحترام.

ولفت رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين بطرطوس سليمان أحمد إلى أن “معظم الفنانين المشاركين في المعرض هم فنانون عالميون حيث شاركوا بمعارض عديدة خارج سورية ولاقت لوحاتهم إقبالا وإعجابا كبيرا” مشيرا إلى أن المعرض رسالة بأن الحياة مستمرة وفنانو سورية مواظبون على فنهم رغم كل الصعوبات التي تواجههم.

وأشارت الفنانة ماسة سعيد عضو نقابة الفنانين التشكيليين بطرطوس إلى مشاركتها بلوحة واحدة بعنوان “الأنثى الحالمة” حيث استخدمت الألوان الزيتية ورسمتها بأسلوب المدرسة الانطباعية لافتة إلى أن المعرض هو فرصة لتبادل الثقافة إضافة إلى المعرفة الشخصية.

كما أوضح الفنان التشكيلي غياث جمال أن مشاركته كانت بلوحة تعبر عن دمشق القديمة وهي من ضمن أعماله الكثيرة التي تهتم بدمشق القديمة والتراث القديم مستخدما أسلوب المدرسة الواقعية الانطباعية حيث أدخل فنا جديدا من الخيوط الممزوجة بالألوان وهي تعبر عن الشرايين بجسم الإنسان مبينا أن الهدف من المشاركة في هذه المعارض نشر اللوحات بالمجتمع تعبيرا عن وجود الفنانين رغم الأزمة.

أما عضو اتحاد الفنانين التشكيليين بطرطوس علي معلا صاحب تمثال طرطوس أم الشهداء والذي شارك بخمس منحوتات استخدم فيها الأسلوب التجريدي الواقعي التعبيري إضافة إلى المدرسة الواقعية لفت إلى أن “أهم ما يميز المعرض هو تزامنه مع تأسيس الجيش العربي السوري مشيرا إلى أنه عبارة عن نقل صورة للأجيال القادمة ليعرفوا ما تم عمله وانجازه في هذه المرحلة التاريخية حتى يكون جيلا واعيا لكل ما يجري.

ولفتت الفنانة التشكيلية سعاد محمد إلى مشاركتها بلوحتين مستخدمة ألوان الإكرليك على القماش ومعتمدة الأسلوب الانطباعي حيث اعتمدت مواضيع تتعلق بجمال الطبيعة من ماء وشجر وجبال والأزهار.

من جهته الفنان التشكيلي حسن محمد شارك بمنحوتتين الأولى بعنوان “امرأتي معزوفة حياتي” أدخل فيها الحديد الصوان إلى الحجر أما المنحوتة الثانية فهي من الاسفنج البحري.

وأوضحت الفنانة التشكيلية تغريد رمضان أنها استخدمت لوحات ضغط على النحاس الأصفر لافتة إلى أن اللوحة الأولى جسدت سرجون الأكادي مؤسس الدولة الأكادية بينما كانت اللوحة الثانية بطريقة الريلييف.

حضر افتتاح المعرض سمير خضر أمين شعبة المدينة الثانية لحزب البعث العربي الاشتراكي بطرطوس إضافة إلى عدد من الفنانين التشكيليين وفعاليات نقابية وشعبية.

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