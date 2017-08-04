الطيران الحربي السوري يدمر مقرين لتنظيم “داعش” الإرهابي يضمان طائرات استطلاع وأسلحة وآليات بريف حمص الشرقي

حمص-سانا

دمر الطيران الحربي السوري مقرين ضما طائرات للاستطلاع وعددا من الآليات والأسلحة تابعين لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية بريف حمص الشرقي.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن “سلاح الجو في الجيش العربي السوري نفذ سلسلة غارات مكثفة ضد مواقع ومقرات تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي في كل من خطملو وأم توينة بريف حمص الشرقي”.

ولفت المصدر إلى أن “ضربات سلاح الجو أسفرت عن تدمير مقر لطائرات الاستطلاع وصيانة المعدات تابع لتنظيم “داعش” الإرهابي في قرية خطملو بريف حمص الشرقي”.

وأضاف المصدر “إن الضربات أسفرت أيضا عن تدمير مقر آخر ضم أربع دبابات ومستودع صواريخ وقذائف مدفعية في قرية أم التوينة بالريف الشرقي لحمص كما تم القضاء على من بداخل المقرات من المتزعمين والعناصر الإرهابية”.

وكان الطيران الحربي السوري نفذ أمس الأول غارات مكثفة على أوكار وتجمعات لتنظيم “داعش” في قرية حميمة في أقصى ريف حمص الشرقي قرب الحدود الإدارية بين محافظتي الرقة ودير الزور ما أسفر عن تدمير آليات وأوكار للتنظيم التكفيري وإيقاع العديد من القتلى والمصابين بين صفوفه.

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