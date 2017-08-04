الجمعية التأسيسية الفنزويلية تعقد جلستها الأولى بحضور مادورو

كاراكاس-سانا

عقدت الجمعية التأسيسية الفنزويلية أولى جلساتها الرسمية في كاراكاس اليوم بحضور الرئيس نيكولاس مادورو بعد انتخابها الأحد الماضي.

وأعلن فرناندو سوتو رسميا افتتاح الجلسة في مبنى البرلمان بحضور 545 عضوا بعدما كان الآلاف من المؤيدين بينهم مادورو رافقوا أعضاء الجمعية إلى القصر التشريعي وسط الأعلام الفنزويلية وصور الرئيس الراحل هوغو تشافيز.

وتعهد مادورو بعدم الانجرار وراء الاستفزاز الذي تمارسه المعارضة مطمئنا بأن كل شيء جاهز لعمل الجمعية التأسيسية.

يذكر أن فنزويلا تتعرض لمحاولات التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية عبر معارضتها اليمينية في محاولة مستميتة من واشنطن لإحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على الرئيس الشرعي مادورو باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى.

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