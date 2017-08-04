موسكو: قرار الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات على روسيا عدائي

موسكو- سانا

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أسفها العميق لقرار الاتحاد الأوروبي توسيع العقوبات على روسيا معتبرة أن هذه الخطوة عدائية وغير مبررة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم ” إن قرار الاتحاد الأوروبي حول تضمين العقوبات قائمة لأسماء شخصيات حكومية روسية وشركات ردا على مزاعم مد شركة سيمينس أنابيب غاز بطرق غير شرعية إلى القرم يدعو للأسف الشديد ونعتبر هذه الخطوة التي جاءت بمبادرة من برلين غير ودية وغير مبنية على أسس صحيحة ونترك لأنفسنا حق الرد عليها”.

وأضافت الخارجية الروسية..” إن هذه الخطوة تترك انطباعا بأن الزملاء الألمان يتسلحون بالدفع في التضييق بالعقوبات وهو ما يتناقض مع القوانين الدولية ومبادئ العلاقات الدولية بمجملها”.

وأشارت الخارجية الروسية الى أن المسؤولية بما فيها ما يترتب على شركة سيمينس والشركات الأوروبية الأخرى العاملة على الأراضي الروسية من خسائر مادية تقع بالكامل على جانب الاتحاد الأوروبي وحكومة ألمانيا.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي وسع عقوباته ضد روسيا متذرعا بما وصفه انتهاك سيادة أوكرانيا بعد توريد توربينات لشركة سيمينس الألمانية إلى شبه جزيرة القرم حيث فرض عقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على نائب وزير الطاقة الروسي أندريه تشيريزوف وثلاث شخصيات وثلاث شركات.

وكانت شبه جزيرة القرم عادت إلى السيادة الروسية بعد تنظيم استفتاء عام 2014 حيث وافقت أغلبية ساحقة من سكان شبه الجزيرة على الانضمام مجددا لروسيا الاتحادية وهو ما أزعج الدول الغربية التي سارعت إلى فرض عقوبات أحادية على روسيا.

وأكدت روسيا مرارا رفضها سياسة العقوبات التي تنتهجها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مشددة على أن أي عقوبات ضدها لن تغير سياسة موسكو ولن تمر دون إجراءات جوابية روسية.

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