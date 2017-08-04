شموع لأجل السلام.. حفل غنائي لفرقة ترحال لإحياء التراث السوري على مسرح دار الأسد باللاذقية غدا

اللاذقية-سانا

تقيم جمعية صناع السلام التنموية مساء غد حفلا غنائيا على مسرح دار الأسد للثقافة بعنوان “شموع لأجل السلام” تحييه فرقة ترحال لإحياء التراث السوري.

وأوضح مدير فرقة ترحال ليث دريباتي لـ سانا أن الحفل يتضمن أغاني تراثية متنوعة من جميع المحافظات يقدمها نحو 9 عازفين ومغنين بألحان وتوزيعات جديدة إيمانا من الفرقة بأهمية الفن في نشر ثقافة السلام.

بدوره لفت المنسق الإعلامي لجمعية صناع السلام مظفر العمر إلى أن الجمعية وانطلاقا من أهدافها لنشر السلام عن طريق الفن وتفعيل الطاقات الشابة اختارت أن تقيم حفلها الأول بعد تحول عملها من فريق الى جمعية في مدينة اللاذقية التي انطلقت منها في رحلة ترحال بين مختلف المدن والمحافظات لنشر ثقافة الفن وصناعة السلام.

ورأى العمر أن التراث الغنائي يمكن أن يكون قاعدة مشتركة بين مختلف مكونات المجتمع لفتح لقنوات تواصل وتعاون تدعو إلى المحبة.

وسبق للجمعية أن قامت بجولات تحت عنوان شموع لأجل السلام في كل من دمشق وحلب وحماة والسويداء وطرطوس وحمص ومصياف والمالكية إضافة إلى اللاذقية.

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