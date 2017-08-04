أوراق من وجع الغربة.. أمسية شعرية في ثقافي صدد بحمص

حمص-سانا

أحيا الشاعر والمفكر الإعلامي سعد الله بركات اليوم أمسية شعرية موسيقية بعنوان “أوراق من وجع الغربة” وذلك في المركز العربي ببلدة صدد في حمص.

وقدم بركات باقة من القصائد والومضات الشعرية التي تناجي حبه لبلدته العريقة بالقدم والمجد صدد والتي زاده البعد عنها حباً وحنيناً لكل شيء جميل فيها وفي بلده سورية الغالية التي ما فارقته يوماً في سنين الغربة ليعود اليها محملاً بالشوق والبهجة بلقاء الأحباب ومن أبرزها قصيدة “على جناح الشوق”.

وقرأ بركات أشعاره على انغام تقاسيم العود للعازف الموهوب نورمن العويل الذي عزف معزوفات وطنية ووجدانية مثل “زينو المرجة وخبطت قدمكن و بكتب اسمك يا بلادي”.

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