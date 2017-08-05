الجيش اللبناني يستهدف مواقع “داعش” بجرود القاع ورأس بعلبك

بيروت-سانا

واصل الجيش اللبناني استهداف مواقع إرهابيي تنظيم “داعش” في جرود القاع وراس بعلبك شرق لبنان موقعا إصابات بينهم.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام “إن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو في الجيش اللبناني شنت أكثر من غارة على مراكز لتنظيم “داعش” في جرود رأس بعلبك”.

واستهدف الجيش اللبناني في وقت سابق اليوم مواقع التنظيم في جرود بلدة رأس بعلبك.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مدفعية الجيش اللبناني استهدفت مواقع وآليات لإرهابيي “داعش” في جرود البلدة.

وكان الجيش اللبناني استقدم اليوم تعزيزات عسكرية إضافية إلى منطقة القاع وراس بعلبك بعد تزايد محاولات الإرهابيين التسلل إلى أماكن قريبة من مواقعه كما أنه نفذ عملية انتشار جديدة في جرود عرسال جنوب جرود رأس بعلبك بعد اندحار إرهابيي “جبهة النصرة” منها.

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