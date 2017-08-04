كوريا الديمقراطية: العقوبات الأمريكية لن تؤثر علينا

بيونغ يانغ-سانا

أكدت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية أن دخول قانون العقوبات الأمريكية الأخيرة ضدها حيز التنفيذ “لن يؤر عليها أبدا”.

يذكر أن ترامب وقع أول أمس قانونا يفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وكوريا الديمقراطية وإيران خلف أبواب مغلقة وبعيدا عن الكاميرات معترفا في الوقت ذاته بأن القانون الجديد تشوبه عيوب كبيرة.

وقال متحدث باسم الوزارة اليوم وفق ما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية: إن”العقوبات ستؤءدي حتما إلى تعزيز قدرات الجيش ورفع معنويات الشعب في كوريا الديمقراطية” مشيرا إلى أن “التهديدات الأمريكية تعطي مبررا وسببا لامتلاك الأسلحة النووية”.

وانتقد المتحدث العقوبات الأمريكية مشددا على أنها “أمر لا يمكن السكوت عنه بموجب القانون الدولي”.

يذكر أن شبه الجزيرة الكورية تعيش حالة من التوتر بسبب التهديدات الأمريكية المتواصلة لكوريا الديمقراطية بالتوازى مع إجراء واشنطن مناورات استفزازية مشتركة مع كوريا الجنوبية وهو ما اعتبرته بيونغ يانغ تهديدا لأمنها القومي.

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