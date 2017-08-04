الخطيب: تحرير جرود عرسال من الإرهابيين إنجاز وطني

بيروت- سانا

أكد الأمين العام لرابطة الشغيلة في لبنان زاهر الخطيب أن انتصار المقاومة الوطنية اللبنانية على الارهاب وتحرير جرود عرسال من إرهابيي النصرة “رسخ معادلة القوة الظافرة للجيش والشعب والمقاومة”.

وقال الخطيب في كلمة له اليوم: إن “هذا الانتصار إنجاز وطني لكل لبنان عزز الالتفاف الشعبي والسياسي حول شرفاء الأمة الذين خاضوا معارك بطولية ورسخ معادلة القوة الظافرة للجيش والشعب والمقاومة”.

وشدد الخطيب على ضرورة التكاتف والتعاضد بين أبناء الامة للنضال معا على درب التحرير الشامل لاسترداد فلسطين والقدس وكامل الحقوق والمقدسات العربية والاسلامية.