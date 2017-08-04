الأمن العام اللبناني يوقف إرهابياً فلسطينياً مرتبطاً بـ (داعش)

بيروت-سانا

أوقف الأمن العام اللبناني إرهابيا فلسطينيا مرتبطا بتنظيم “داعش”.

وذكرت المديرية العامة للأمن العام في بيان اليوم: إنه “في إطار متابعة نشاطات المجموعات الارهابية ورصد خلاياها النائمة في لبنان أوقفت المديرية العامة للأمن العام الفلسطيني في لبنان ارهابيا فلسطينيا ينتمي إلى تنظيم داعش”.

ولفت البيان إلى أن الإرهابي الموقوف اعترف بالتحقيق معه بما نسب إليه وانتسابه إلى مجموعات تعرف من خلالها على “قياديين” من تنظيم “داعش” الإرهابي وأشرف على مجموعة تنشط في الترويج لأفكار التنظيم المتطرف.

وكان الأمن العام اللبناني أوقف أمس في النبطية جنوب لبنان أيضا إرهابيا فلسطينيا اعترف بعلاقته بمجموعات إرهابية.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency