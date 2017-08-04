واشنطن: ندعم إنشاء مناطق جديدة لتخفيف التوتر في سورية

واشنطن- سانا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تدعم إنشاء مناطق جديدة لتخفيف التوتر في سورية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس التوصل إلى اتفاق بشأن طريقة عمل منطقة تخفيف التوتر الثالثة التي تشمل 84 بلدة في ريف حمص الشمالي حيث أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف أن “اتفاق وقف الأعمال القتالية في منطقة تخفيف التوتر الثالثة بريف حمص الشمالي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف نهار أمس”.

وردا على سؤال حول موقف واشنطن إزاء إنشاء منطقة تخفيف التوتر الثالثة أوضح مصدر رفيع في الخارجية الامريكية وفق ما ذكرت “تاس” أن واشنطن تؤيد إقامة هذه المنطقة “رغم أنها ليست جزءا من هذه العملية”.

وقال المصدر: “سنواصل دعم العملية التي تقودها الامم المتحدة ونأمل أن يكون هناك سلام في نهاية المطاف”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في ال 24 من تموز الماضي عن نشر نقطتي تفتيش و10 مراكز مراقبة على خطوط منطقة تخفيف التوتر جنوب سورية ونقطتي تفتيش و 4 مراكز مراقبة في غوطة دمشق الشرقية لمراقبة مناطق تخفيف التوتر.

وأعلنت الحكومة السورية تأييدها لما جاء في مذكرة مناطق تخفيف التوتر مع حقها بالرد الحازم اذا جرى خرق من المجموعات المسلحة وتأكيدها على وحدة وسلامة وسيادة أراضيها والتزامها بنظام وقف الاعمال القتالية الموقع في ال 30 من كانون الاول الماضي.