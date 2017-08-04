ولايتي يؤكد التعاون الإيراني الصيني حول الأزمة في سورية

طهران- سانا

أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي على التعاون الإيراني الصيني حول القضايا الإقليمية ولا سيما الأزمة في سورية.

وقال ولايتي خلال لقائه السفير الصيني في طهران شي تشين بينغ الذي سلمه رسالة من المبعوث الصيني الخاص إلى سورية: إن “القضايا الاقليمية تؤثر على المعادلات والقضايا الدولية” مشيرا إلى أن الصين تلعب دورا إيجابيا ومؤثرا في المنطقة “ولها دور بناء في حل الأزمة في سورية”.

واستعرض السفير الصيني بعض القضايا حول التعاون الثنائي ولا سيما حول القضايا الاقليمية.

وأكد ولايتي في تصريحات عقب اللقاء أن السياسات الأمريكية في المنطقة لن تؤثر على الصداقة الاستراتيجية بين إيران وسورية والعراق ولبنان مشيرا إلى “تزايد الكراهية في دول المنطقة للولايات المتحدة التي خسرت مكانتها في أوساط العالم الاسلامي”.

وبشأن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران قال ولايتي : إن “سياسات الإدارة الامريكية الجديدة تواجه الأفول على الصعيدين الداخلي والخارجي وأن الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيواجه عزلة أكبر عالميا” .

وكان ترامب وقع أول أمس على قانون يفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وكوريا الديمقراطية وايران خلف أبواب مغلقة وبعيدا عن الكاميرات معترفا في الوقت ذاته بأن القانون الجديد تشوبه عيوب كبيرة.

وأشار ولايتي إلى أن تعزيز الاقتصاد المقاوم هو الهدف الأساسي والاستراتيجي لايران وصولا إلى مواجهة مختلف ألوان الحظر لافتا إلى أن التعاون بين ايران والصين وروسيا وأغلب الدول الأوروبية من شأنه الحد من تاثيرات العقوبات الأمريكية .