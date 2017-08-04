بمشاركة 120 شركة صناعية وتجارية محلية.. انطلاق فعاليات مهرجان التسوق الشهري العائلي في طرطوس

طرطوس-سانا

انطلقت مساء اليوم في الصالة الرياضية بطرطوس فعاليات مهرجان التسوق الشهري العائلي الذي تقيمه غرفة صناعة دمشق وريفها بمشاركة 120 شركة ومؤسسة تجارية وصناعية سورية متخصصة بالصناعات الغذائية والهندسية والكيميائية والنسيجية.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان وعضو غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعجي أن “المعرض يضم تشكيلة واسعة من مستلزمات المنزل الغذائية والنسيجية والكيميائية ويمكن لأي عائلة الحصول على سلة متكاملة بأسعار مقبولة ونوعية متميزة وذات جودة عالية” مشيرا إلى الإقبال الكبير من الصناعيين والتجار للمشاركة بهذا المهرجان.

من جهته أشار نائب محافظ طرطوس علي بلال إلى التنوع الذي يشهده المهرجان مؤكدا أهمية وجود تخفيضات حقيقية في الأسعار مقارنة مع أسعار الأسواق الأخرى إضافة إلى العروض والهدايا التي تقدمها إدارة المهرجان.

بدوره لفت مدير المؤسسة السورية للتجارة علي سليمان إلى أن المؤسسة تعرض في جناحها بعض منتجات القطاع العام والخاص وأن المميز في هذه الدورة هو إضافة أصناف جديدة من الخضار والفواكه.

وبينت وكيل مؤسسة “لمار الذهبية” للصناعات الغذائية زينب مصطفى أن المؤسسة تشارك بشكل دوري في المهرجان وضم جناحها أصنافا متنوعة من الكريما والكاسترد والخميرة والبسكويت مشيرة إلى العروض والتخفيضات التي تقدمها والتي تجاوزت 30 بالمئة.

من ناحيته لفت جمال أيوب من مؤسسة “أيوب” للصناعات الغذائية إلى تقديم المؤسسة عروضا كبيرة على المنتجات لكونهم منتجين غايتهم الترويج لإنتاجهم وتسويقه بشكل أوسع إضافة إلى تقديم خدمة للمواطن بإيصال السلعة من المنتج إلى المستهلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في حين أشار محمد الحافي من شركة “بن الحموي” إلى العروض المميزة والحسومات للمنتجات والتي تصل إلى خمسين بالمئة.

وأوضحت رادة جديد مشرفة قسم المعارض بمجموعة “كبور” الدولية أن الشركة تقدم منتجاتها من المتة والشاي والقهوة والعصير والحليب بأسعار مقبولة وبحسومات تترواح بين 25 و35 بالمئة.

وبين سليمان الحلبي من شركة “النحلة” للمنظفات أن الشركة تقدم عروضا قوية وحسومات تتراوح بين سبعين وثمانين بالمئة بينما أكد مدير المبيعات في شركة “بيتنجانة” عماد حداد أن غاية المشاركة الوصول إلى المصداقية والثقة مع المستهلك مشيرا إلى أن الشركة تقدم منتجاتها من المواد الغذائية والمنظفات بحسومات تترواح بين 10 و 15 بالمئة.

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