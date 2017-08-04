نيمار في صفوف باريس سان جيرمان لخمس سنوات قادمة

باريس-سانا

أعلن نادي باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي بكرة القدم اليوم أنه تعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار لخمس سنوات قادما من برشلونة.

وأضاف النادي في بيان اليوم إن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما سيبقى في صفوفه حتى 30 حزيران عام 2022.

من جهته قال ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي أنه “مع وصول نيمار أصبحت أكثر إيمانا بقدرتنا على الاقتراب من الألقاب بمساندة جماهيرنا المخلصة لتحقيق أكبر أحلامنا”.

وكان برشلونة أعلن أنه تسلم 222 مليون يورو أي ما يعادل 263 مليون دولار من ممثلي لاعبه البرازيلي نيمار تمهيدا لفسخ التعاقد بين الطرفين.

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