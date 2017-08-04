اللجنة الوزارية المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع الحيوية والخدمية في طرطوس تستعرض نسب التنفيذ

طرطوس-سانا

ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع الحيوية والخدمية في محافظة طرطوس المقرر تنفيذها بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس إلى المحافظة واقع العمل في المصفوفة التنفيذية للمشاريع التي تم الاتفاق على إنجازها إضافة إلى استعراض نسب التنفيذ في كل مشروع على حدة.

وأوضح رئيس اللجنة المهندس علي حمود وزير النقل خلال اجتماع اليوم إن اللجنة سعت للعمل كفريق واحد لمتابعة تنفيذ المشاريع باجتهاد وجهد كبيرين مؤكدا حرص الجهات المعنية ومختلف الأطراف على حل أي مشكلة تعترض أي مشروع مشيدا بجهود العاملين في المحافظة التي أثمرت نتائج ونسب إنجاز متميزة.

واستعرض الوزير حمود نسب الإنجاز في عدد من المشاريع مبينا أن المصفوفة التنفيذية للمشاريع شملت عقدة الكراجات التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 55 بالمئة وعقدة الشيخ صالح العلي بنسبة إنجاز 43 بالمئة حيث سيتم خلال 4 أشهر إنجاز العقدتين مشيرا إلى إنجاز مشروع شارع الثورة وفق أفضل المواصفات الفنية والعقدية والذي أنجزته مؤسسة المواصلات الطرقية بربع المدة العقدية مع الإنارة اللازمة.

ولفت حمود إلى تدني نسبة الإنجاز في مركز خدمة المواطن بسبب التمويل والبالغ 60 مليون ليرة سورية وأنه تتم حاليا دراسة العروض والتجهيزات مع التأكيد على تحديد المهل الزمنية لقرار اللجان المشكلة لهذه الغاية.

وبين حمود أنه تم التوجيه بتعديل نظام ضابطة البناء في مشروع السكن الشبابي وزيادة عدد الطوابق وتعديل الوجائب للاستفادة من المساحة الطابقية مؤكدا تخصيص 429 شقة وسيتم تخصيص 129 شقة حتى نهاية العام الجاري.

وفيما يخص مشروع دواجن طرطوس لفت وزير النقل إلى تخصيص 600 مليون ليرة سورية لاستكماله موضحا أن الموضوع حاليا باهتمام المجلس الأعلى للتخطيط كما تم تسليم مبنى معهد التدريب الزراعي التابع لوزارة الزراعة إلى جامعة طرطوس وتتم حاليا دراسات لإعادة تأهيله ليكون بناء لإحدى الكليات الجامعية وسيكون جاهزا في عام 2018 مشيرا إلى أهمية تقديم الرعاية والخدمات اللازمة لذوي الشهداء من خلال مكاتب الشهداء المحدثة بالمناطق.

وبين حمود أن مشروع عقدة وشارع 8 آذار سيناقش في مجلس التخطيط الاقتصادي مع تحديد الاعتمادات اللازمة لاستكماله في حين يتم العمل حاليا بمشروع طريق “طرطوس دريكيش” بقيمة 4 مليارات ليرة بحيث بلغ الإنجاز 31 بالمئة بمجمل الأجزاء التي يتم العمل بها إضافة إلى مشروع تأهيل فندق الدريكيش السياحي وضرورة معالجة بعض الاشكاليات التي تعترض التنفيذ.

من جانبه أكد وزير النفط المهندس علي غانم ضرورة متابعة المشاريع الحيوية الخدمية للمحافظة متمنيا أن تبقى الجهود والأعمال على نفس الوتيرة وأن تكون سرعة التنفيذ عنوانا للمرحلة القادمة.

بدوره أشار محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى الى أهمية عمل اللجنة الوزارية ودورها في إزالة العوائق أمام السلطات المحلية الأمر الذي ساهم في الإسراع بالعمل وتنفيذ المشاريع المطلوبة والمخطط تنفيذها ضمن المراحل المتفق عليها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع المناطق الصناعية الذي خصص له مبلغ 3 مليارات ليرة وتم توزيعه على 3 مناطق وهي صافيتا والشيخ بدر والدريكيش وجاء التوجيه بضرورة التعاقد مع شركات التنفيذ وتحديد جدول زمني وموضوع دراسة إقامة محطة معالجة لحل مشكلة الصرف الصحي في الدريكيش في منطقة “ضهر مطرو” كما تم التطرق لموضوع تأمين الآليات والكوادر البشرية اللازمة لمجلس مدينة طرطوس والتعاقد مع عمال النظافة.

وناقش المجتمعون أيضا المشاريع المقررة في مناطق الشيخ بدر والقدموس وبانياس وصافيتا ومن أهمها سد البلوطة وحل بدلات الاستملاك وشق الطرق وإقامة منطقة صناعية في الشيخ بدر وتخصيص المبلغ اللازم لانجازها لافتين إلى اتمام معالجة مشكلة المياه في قطاع القدموس إضافة إلى تأمين المحطات الكهربائية في التون الجرد والقدموس وأن التعاون جار لتأمين الكهرباء وتحسين الخدمات.

حضر الاجتماع معاونو وزراء السياحة والأشغال العامة والإسكان والتعليم العالي والإدارة المحلية والبيئة والزراعة ومكتب المتابعة في رئاسة مجلس الوزراء.

وكانت اللجنة قامت ظهر اليوم بجولة تفقدية على عدد من المشاريع الخدمية الحيوية بالمحافظة شملت مشاريع العقد المرورية والسكن الشبابي وطريق طرطوس-الدريكيش.

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