اليونيسكو تدين استهداف”داعش” لمراسل روسيا اليوم خالد الخطيب

باريس-سانا

أدانت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونيسكو” إيرينا بوكوفا استهداف إرهابيي “داعش” لمراسل قناة “روسيا اليوم” الزميل خالد الخطيب.

ودعت بوكوفا في بيان صحفي أورده موقع قناة “روسيا اليوم” إلى “احترام اتفاقيات جنيف التي تعتبر استهداف الصحفيين في حالات الصراع جريمة حرب”.

وكان الزميل الخطيب استشهد الأحد الماضي بنيران إرهابيي “داعش” خلال تغطية عمليات الجيش العربي السوري بريف حمص الشرقي.

وشهدت سنوات الحرب الإرهابية على سورية تعرض الكثير من الإعلاميين والمصورين لاعتداءات التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد منهم حيث تعمد هذه التنظيمات الإرهابية إلى استهداف الطواقم والكوادر الإعلامية في محاولة لمنعهم من نقل حقيقة إجرامهم النابع من فكرهم الظلامي وخسائرهم واندحارهم خلال عمليات الجيش العربي السوري والقوى الحليفة.

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