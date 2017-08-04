أمسية موسيقية لفرقة خماسي نزار عمران في دار الأسد للثقافة والفنون

الجمعة / 4 / 08 / 2017
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
الوفاء للمقاومة: صمود الجيش العربي السوري حفظ سورية وسيادتها
2017-08-03
حزب البعث بلبنان: الجيش العربي السوري الحصن المنيع ضد المؤامرات
2017-08-03
قوى لبنانية:التنسيق بين الجيشين السوري واللبناني لاجتثاث الإرهاب
2017-08-03
صعب : ما يجري في فنزويلا يشابه بدايةالأزمة في سورية-فيديو
2017-08-02
موسكو تدين استهداف الإرهابيين سفارتها في دمشق
2017-08-02
بوغدانوف وجابري أنصاري وخير الله يبحثون تسوية الأزمة في سورية
2017-08-02
توافق روسي أمريكي على تنسيق الجهود حول سورية ومكافحة الإرهاب
2017-08-02
محليات
جامعة دمشق تكرم 25 طالبا ممن شاركوا في معرض حلب تنتصر
2017-08-03
نقابة صيادلة سورية تكرم عددا من جرحى الجيش
2017-08-03
8 مراكز في دمشق لانطلاق باصات نقل زوار معرض دمشق الدولي
2017-08-03
وزارة النفط تطلب تشديد الرقابة على مراكز تسجيل مازوت التدفئة
2017-08-03
اليازجي يبحث مع وفد اللجنة الاغترابية بالكويت فرص الاستثمار السياحي في سورية
2017-08-03
طلاب الثانوية العامة يواصلون تقديم امتحاناتهم بمادة اللغة العربية-فيديو
2017-08-03
الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل غداً
2017-08-03
رياضة
نيمار في صفوف باريس سان جيرمان لخمس سنوات قادمة
2017-08-04
تواصل فعاليات الأولمبياد الوطني للناشئين للريشة الطائرة بحمص
2017-08-03
الفارس أحمد حمشو يتصدر منافسات الفئة العليا لبطولة الجيش الثالثة لقفز الحواجز
2017-08-03
تكريم فريقي ناشئات وناشئي سلمية بكرة الطائرة
2017-08-03
18 الجاري انطلاق بطولة السويداء بكرة القدم للمخضرمين
2017-08-03
لاعب منتخب سورية للمصارعة عمر صارم أفضل لاعب في معسكر تايلاند
2017-08-03
51 لاعبا في بطولة السويداء لبناء الأجسام
2017-08-03
مال وأعمال
بمشاركة 120 شركة صناعية وتجارية محلية.. انطلاق فعاليات مهرجان التسوق الشهري العائلي في طرطوس
2017-08-03
وزير الصناعة والسفير الهندي يبحثان آلية الدخول بمشاريع صناعية مشتركة
2017-08-03
أكثر من 5ر3 ملايين ليرة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية
2017-08-03
البرازي: تنشيط العمل الاستثماري بالتشاركية مع الجهات الحكومية والأهلية
2017-08-03
بيع مباشر للمواطنين بأسعار تنافسية وفرن متنقل لأول مرة في معرض دمشق الدولي
2017-08-03
حماة.. توافر 32 طنا من بذار البطاطا لبيعها للمزارعين
2017-08-03
صرف دفعة سادسة من أثمان بذار القمح تتجاوز 23 مليون ليرة بالسويداء
2017-08-03
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحة
تعليم وجامعات
تقارير مصورة
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SanaNews
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
0940777186
أمسية موسيقية لفرقة خماسي نزار عمران في دار الأسد للثقافة والفنون
2017-08-03
أمسية موسيقية لفرقة خماسي نزار عمران في دار الأسد للثقافة والفنون
2017-08-03
mohamad
سابق
حافلات تقل إرهابيين من جرود عرسال باتجاه إدلب
التالي
اللجنة الوزارية المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع الحيوية والخدمية في طرطوس تستعرض نسب التنفيذ
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
© Copyright 2017, All Rights Reserved