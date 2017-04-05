بوغدانوف يبحث مع وفد الحزب السوري القومي الاجتماعي تطورات الأوضاع في سورية

موسكو-سانا

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان افريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع وفد من الحزب السوري القومي الاجتماعي في موسكو اليوم تطورات الأوضاع في سورية.

وجاء في بيان للخارجية الروسية أن “ممثلي الحزب شكروا روسيا على دعمها لسورية في مكافحة الإرهاب ولموقفها المبدئي الداعي إلى تسوية سياسية للأزمة فيها عبر حوار سوري سوري واسع”.

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