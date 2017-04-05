فوز الأشرفية على الوحدة والثورة على قاسيون في دوري كرة السلة للسيدات

دمشق-سانا

فازت سيدات الأشرفية على سيدات الوحدة بنتيجة 57-55 ضمن منافسات مرحلة الإياب لدوري كرة السلة للسيدات لحساب مجموعة دمشق التي جرت اليوم في صالة الفيحاء بدمشق.

وفي المباراة الثانية فاز الثورة على قاسيون وبنتيجة 64-42.

وكانت الجولة السابقة شهدت فوز الوحدة على بردى 67-44 وقاسيون على الأشرفية 62-55.

ويلتقي في الجولة القادمة المقررة الثلاثاء المقبل في صالة الفيحاء بردى مع الأشرفية والوحدة مع الثورة.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency