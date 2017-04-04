شابات متطوعات يقمن بحملات توعية بيئية في بلدة شين بحمص

حمص-سانا

حملة بيئية واسعة أقامتها مؤخرا مجموعة من الشابات المتطوعات في بلدة “شين” بمحافظة حمص بهدف نشر الوعي البيئي بين أبناء البلدة للحفاظ على سلامة المجتمع المحلي من خلال تقديم معلومات بيئية منوعة تعزز الصحة العامة و تساهم في الإبقاء على الشوارع والأحياء بحلة نظيفة وجميلة.

في هذا الجانب أكدت عزيزة الناصر رئيسة الرابطة النسائية ببلدة شين والمشرفة على الحملة لنشرة سانا الشبابية أن وزارة الإدارة المحلية قامت خلال الشهر الماضي بتنفيذ حملات تنظيف في شوارع البلدة على مدى خمسة أيام متتالية وعقب انتهاء الحملة “قررنا مع مجموعة من الشابات مواصلة العمل التطوعي ونشر الوعي البيئي بين أهل البلدة للمحافظة على النظافة العامة وتعزيز الصحة البيئية بالإضافة الى تفعيل دور المرأة لتكون عنصرا فاعلا في العمل المجتمعي”.

وأضافت..تتضمن الحملة زيارات دورية للمنازل تعلم الأمهات كيفية فصل النفايات وإعادة تدوير البعض منها.

المتطوعة الشابة فريا ل خليل أشارت الى أهمية العمل التطوعي في بناء مجتمع حضاري حيث “أن للبيئة النظيفة دورا كبيرا في حماية أفرادها من الكثير من الأمراض “مشيدة بحملة النظافة التي أقامتها وزارة الادارة المحلية وورشات العمل التي تخللتها اذ استفاد منها المشاركون من المجتمع الأهلي والمحلي في البلدة.

الأمر نفسه أكدت عليه المشاركات جوهرة عباس و داليدا قرش وغرام سليمان حيث لفتن الى أن الحملة حظيت بترحيب واسع من قبل ربات البيوت اللواتي شاركن بفعالية في الأنشطة التطوعية وفتحن أبوابهن أمام القائمات على العمل للاستفادة من المعلومات المتنوعة في المجال البيئي والتي من شأنها الحفاظ على نظافة البلدة.

مثال جمول

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