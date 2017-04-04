جيشنا الباسل قدوتنا ورمز صمودنا… معرض فني في فعالية ثقافية لطلائع البعث في الحسكة

الحسكة – سانا

أقام فرع طلائع البعث في مدرسة الشهيد حسن خميس بمدينة الحسكة اليوم فعالية ثقافية تضمنت معرضا فنيا بعنوان “جيشنا الباسل قدوتنا ورمز صمودنا” تكريما لبطولات الجيش العربي السوري في تصديه للإرهاب وداعميه والتضحيات الجسام التي قدمها لتعزيز صمود سورية.

كما قدم أطفال فرع الطلائع عددا من اللوحات المسرحية والغنائية والقصائد التي مجدت الوطن ونوهت بتضحيات وبطولات جيشه الباسل ثم كرم محافظ الحسكة جايز الحمود الموسى وأمين فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي سليمان الناصر المعلمة سعدة خلف والدة الشهيد مجد حسن السلطان.

وأشار المحافظ إلى أن أطفال المحافظة عبروا عن حبهم لوطنهم وجيشهم الباسل من خلال رسوم وأعمال يدوية وأغان وطنية تعكس حب الشعب السوري للحياة وتصميمه على دحر المؤامرة ومساندة الجيش العربي السوري حتى تحرير الأرض وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع سورية.

بدوره قال الناصر.. إن “سورية منتصرة بفضل بطولات جيشنا الباسل وصمود شعبنا وحكمة قيادتنا وإن أطفال وأبناء سورية يؤكدون كل يوم أنهم المدافعون عن ترابها والحامون حدودها والمساندون جيشها والبانون ما دمرته يد الإرهاب الآثم”.

وبينت أمين فرع الطلائع تيودورا مراد أن الفرع ومنذ الثاني والعشرين من الشهر الماضي وحتى التاسع من الشهر الجاري يقيم المعارض الفنية والعلمية والثقافية ومعرض اليوم تحية محبة وتقدير لأولئك الأبطال الذين ضحوا ويضحون بأغلى ما يملكون ليبقى الوطن عزيزا مصونا مشيرة إلى أن المعرض تضمن أعمالا يدوية ولوحات فنية عبر الأطفال فيها عن حبهم لوطنهم وقائدهم وجيشهم.

حضر الحفل قائد الشرطة وعدد من أعضاء قيادة فرع الحزب والمكتب التنفيذي ومديرو الدوائر الخدمية.

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