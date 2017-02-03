وحدات من الجيش تكثف عملياتها ضد إرهابيي “داعش” على اتجاه حقل المهر بريف حمص الشرقي.. وإرهابيو التنظيم يحرقون معمل حيان للغاز

دير الزور-حمص – سانا

أفاد مصدر عسكري لـ سانا بأن وحدات الجيش العربي السوري العاملة في دير الزور تواصل تقدمها في عمق منطقة المقابر وتقطع خطوط إمداد تنظيم “داعش” الإرهابي من اتجاه مخيم الدفاع.

وفي ريف حمص الشرقي كثفت وحدات من الجيش العربي السوري عملياتها في ملاحقة إرهابيي “داعش” على اتجاه حقل المهر النفطي وقرية البيضة الشرقية ومعمل حيان للغاز بالريف الشمالي الغربي لمدينة تدمر.

وأفاد مراسل سانا في حمص بأن تنظيم “داعش” الإرهابي قام بإحراق معمل حيان للغاز قبل فرار إرهابييه منه باتجاه منطقة آبار النفط والغاز حيث شوهدت ألسنة النار والدخان إلى مسافات بعيدة في البادية.

وأضاف المراسل.. إن وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت عمليات مكثفة على مواقع انتشار تنظيم “داعش” باتجاه معمل حيان للغاز وحقل المهر النفطي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير آليات متنوعة في التلال المحيطة بالحقل.

وكانت وحدات الجيش سيطرت أمس على قرية الحطانية وبئر المرهطان ومفرق جحار الاستراتيجى شرق المحطة الرابعة على طريق حمص-تدمر بعد تكبيد إرهابيى تنظيم “داعش” خسائر بالأفراد والآليات.

ولفت المراسل إلى أن العمليات البرية للجيش والقوات الرديفة تزامنت مع غارات جوية للطيران الحربي على أرتال آليات وتجمعات تنظيم “داعش” في مناطق متفرقة من منطقة آبار النفط والغاز بريف تدمر الشمالي الغربي سقط خلال العديد من القتلى بين صفوف إرهابيي التنظيم.

وأشار المراسل إلى أن غارات الطيران الحربي طالت أيضا خطوط إمداد تنظيم “داعش” على اتجاه قرية عقيربات بريف سلمية الشرقي وأسفرت عن تدمير العديد من الآليات المزودة برشاشات.

وسيطرت وحدات الجيش منذ بدء عمليتها العسكرية في ريف حمص الشرقي مطلع الشهر الماضي على منطقة واسعة جنوب مطار التيفور بعمق 15 كم وجبهة 25 كم والحقت خسائر كبيرة بتنظيم “داعش” الإرهابي.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency