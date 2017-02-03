ظريف: التهديدات الأمريكية لا تؤثر على ايران

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن التهديدات الأمريكية لا تؤثر على ايران لأنها تستمد أمنها من شعبها.

وقال ظريف في تغريدة على موقع تويتر.. “التهديدات لا تؤثر على ايران لأننا نستمد أمننا من شعبنا ونحن لن نكون البادئ بالحرب أبدا ويمكننا الاعتماد على أدواتنا الدفاعية”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في تغريدة على موقع تويتر عقب الاختبار الصاروخي الذي أجرته إيران مؤخرا أنه لا يستبعد أي خيار تجاه إيران حتى العسكري منها.

وأكد وزير الدفاع الإيرانى العميد حسين دهقان أمس أن الاختبار الصاروخي الذي أجرته إيران كان ناجحا ولا يتعارض مع الاتفاق النووي.

وكانت إيران والدول الست الكبرى وقعت رسميا في ال14 من تموز من العام 2015 في العاصمة النمساوية فيينا على الاتفاق النهائي حول الملف النووي الإيراني الذي يضمن حقوق إيران في الأنشطة النووية السلمية مقابل إلغاء الحظر والقيود المفروضة عليها.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency