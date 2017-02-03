استشهاد 3 أطفال وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء انفجار قذيفة من مخلفات الإرهابيين في حي ميسلون بحلب

حلب-سانا

استشهد 3 أطفال جراء انفجار قذيفة صاروخية من مخلفات التنظيمات الإرهابية في حي ميسلون بمدينة حلب.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب في تصريح لمراسل سانا بأن قذيفة صاروخية من مخلفات اعتداءات التنظيمات الإرهابية على المنشآت التعليميةفي مدينة حلب انفجرت في حرم مدرسة ميسلون بحي ميسلون أثناء وجود عدد من الأطفال كانوا يلعبون في المكان ما أدى إلى استشهاد 3 أطفال وإصابة رابع بجروح خطيرة.

واستشهدت طفلة في ال 12 من الشهر الماضي نتيجة انفجار عبوة متفجرة زرعتها التنظيمات الارهابية قبيل مغادرتها حي سليمان الحلبي وفي ال 26 من الشهر ذاته استشهد شخص وأصيب اخر جراء سقوط قذائف صاروخية اطلقتها التنظيمات الإرهابية على حي الحمدانية في مدينة حلب.

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