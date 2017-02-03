حملة جديدة للتبرع بالدم من قبل تجمع محبي القائد الخالد لصالح الجيش العربي السوري

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
فانديربيلين: حل الأزمة في سورية غير ممكن عسكريا
2017-02-02
بوتين: التسوية السياسية للأزمة في سورية ستسهم في تخفيف حدة أزمة الهجرة إلى أوروبا
2017-02-02
“تحالف واشنطن” يقر بسقوط ضحايا مدنيين جراء غارات مزعومة على “داعش” في سورية والعراق
2017-02-02
كتلة الوفاء للمقاومة: المشروع العدواني الإرهابي فشل بتحقيق أهدافه في سورية
2017-02-02
وزارة الخارجية الكازاخية: اجتماع تقني روسي إيراني تركي حول تسوية الأزمة في سورية في السادس من الشهر الجاري
2017-02-02
صفوي: الدول الاستعمارية أوجدت التنظيمات الارهابية في سورية والعراق خدمة للكيان الإسرائيلي
2017-02-02
الدفاع الروسية: لقاء في أستانا الاثنين المقبل لبحث مسائل متعلقة بتسوية الأزمة في سورية
2017-02-02
محليات
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في المحافظات حتى ظهر اليوم
2017-02-03
فوج إطفاء دمشق يخمد حريقاً في القنوات بدمشق والأضرار مادية
2017-02-03
الجو صحو بشكل عام وبارد ليلا وتحذير من تشكل الجليد وحدوث الصقيع
2017-02-03
سورية تدين بشدة الاعتداءات التركية المتكررة على الشعب السوري وتطالب مجلس الأمن بوضع حد لانتهاكات النظام التركي
2017-02-02
المقداد يكرم الفنانة فواخرجي: للفنانين دور في إظهار حقيقة الإرهاب- فيديو
2017-02-02
جمارك حماة تضبط كميات كبيرة من الأدوات المنزلية المهربة مخبأة في مستودع بمدينة حماة
2017-02-02
وفد برلماني بلجيكي في سورية: الأوروبيون اقتنعوا بأن الأحداث في المنطقة ستؤثر بشكل سلبي على بلادهم- فيديو
2017-02-02
رياضة
أربعة فرق تتنافس على صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم في الجولة السابعة
2017-02-03
الكاميرون تبلغ نهائي كأس أفريقيا لكرة القدم بعد فوزها على غانا
2017-02-02
المهندس خميس لأعضاء منتخب سورية العسكري لكرة القدم: استمرار الحكومة بتقديم الدعم لتطوير الألعاب الرياضية الفردية والجماعية
2017-02-02
حطين يتاهل إلى دوري الدرجة الأولى لكرة القدم للصالات
2017-02-02
مدرب الجمباز كرم اسماعيل: خرجت العديد من أبطال وبطلات هذه الرياضة
2017-02-02
محمد الواكد: لقب هداف بطولة العالم العسكرية جاء بجهد جماعي وهو إنجاز يضاف إلى خزائن الرياضة السورية
2017-02-02
فريق شهبا يتصدر المجموعة الخامسة في الدوري التصنيفي للدرجة الثانية بكرة القدم
2017-02-02
مال وأعمال
ارتفاع التضخم في تركيا متجاوزا التوقعات
2017-02-03
مؤشر سوق دمشق يحقق رقماً قياسياً منذ افتتاح السوق بارتفاع 23ر81 نقطة
2017-02-02
الحمو من الشركة العامة لصناعة النايلون والجوارب: تأمين احتياجات الشركة لاستمرارها بالإنتاج وتطوير قدراتها
2017-02-02
بمشاركة 125 شركة… فعاليات معرض سيريا مود تنطلق غدا في بيروت
2017-02-02
الصقيع يلحق أضرارا وخسائر بالمحاصيل الزراعية في المحافظات الوسطى والساحلية
2017-02-02
بمشاركة سورية.. معرض “سوراج كوند ميلا” الدولي للحرف والصناعات اليدوية في الهند يواصل فعالياته
2017-02-02
مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية يواصل ارتفاعه وأسهم الشركات تحقق مكاسب
2017-02-01
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