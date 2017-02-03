حملة جديدة للتبرع بالدم من قبل تجمع محبي القائد الخالد لصالح الجيش العربي السوري

دمشق-سانا

يتابع تجمع محبي القائد الخالد حافظ الأسد حملات التبرع بالدم لصالح أبطال الجيش العربي السوري وتقديرا لتضحياتهم وبطولاتهم نفذ اليوم حملة جديدة في بنك الدم بالمزة بمشاركة نحو مئة عضو من أعضائه.

وفي تصريح لـ سانا لفت رئيس التجمع محمد حسن أمانة إلى أن حملات التبرع بالدم ستبقى مستمرة وستشمل مختلف محافظات سورية مشيرا إلى أن “جيشنا الباسل يستحق منا الكثير .. وقطرات دمنا يمكن أن تسهم في إنقاذ أحد جنوده لهذا لن نبخل بها”.

وأثناء عمليات التبرع وفي تصريحات مماثلة بين عدد من المتبرعين أنهم سيبقون الداعم للجيش العربي السوري في أي شيء يطلب منهم حيث أكدت ديمة أحمد حلاوة مسؤولة التجمع في مخيم جرمانا أن الحملة عربون شكر لبواسل الجيش العربي السوري وأن التبرع بالدم لا يساوي شيئا أمام تضحياتهم العظيمة فيما بين مازن ابن قيش عضو مؤسس في التجمع وخالد علي المعيوف مدير مكتب القنيطرة في التجمع أن كل ما يقومون به من حملات ونشاطات يأتي دعما لجيشنا الباسل وعربون محبة وعرفان.

وأشار سامر حسين عضو في التجمع إلى أن هذه الحملة هي الثالثة والأيام القادمة ستشهد العديد من النشاطات الداعمة لذوي الشهداء والجرحى بينما قدم الطفل علي عدنان صالح مرافق لأحد المتبرعين بعض الأبيات الشعرية أهداها لبواسل جيشنا العربي السوري ولدمشق الياسمين.

وكان تجمع محبي القائد الخالد قام خلال الفترات الماضية بأكثر من حملة تبرع بالدم لصالح الجيش العربي السوري ونفذ اكثر من مبادرة لتكريم الجرحى.

سفيرة اسماعيل

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