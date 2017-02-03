رئيس الحزب الليبرالي التركي: أردوغان يعمل على تدمير تركيا

أنقرة-سانا

أكد رئيس الحزب الليبرالي التركي جام توكار أن التعديلات الدستورية التي يسعى رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان إلى فرضها على الشعب التركي “خطيرة” وستؤدي إلى”دمار تركيا بالكامل”.

وأشار توكار في مقابلة مع قناة الشعب التركية إلى أن شعوب العالم تناضل من أجل المزيد من الحريات الديمقراطية إلا أن أردوغان يريد من الدستور القضاء على الحقوق الاساسية للشعب التركي بكل فئاته.

وقال توكار: إن “أردوغان بسيطرته على جميع وسائل الإعلام الحكومية والخاصة باستثناء القليل منها لا يريد للمواطن التركي أن يعرف تفاصيل التعديلات الدستورية التي ستجعل من النظام البرلماني القائم في البلاد نظاما رئاسيا يعطي جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بل وحتى الإدارية لشخص واحد هو اردوغان والذي لا يوجد أي فرق بينه وبين السلطان عبد الحميد الذي حكم تركيا اكثر من 40 عاما وبشكل استبدادي” واصفا أفعال أردوغان بـ “العملية الانتحارية التي ستقضي على تركيا”.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهورى التركي كمال كيليتشدار أوغلو أكد أمس خلال لقائه السفراء الأجانب في أنقرة أن أردوغان يسعى لتغيير النظام السياسي التركي بأكمله وإقامة نظام جديد يضع كل مؤسسات الدولة الدستورية تحت تصرفه الشخصى بعد القضاء على إرث الجمهورية التركية الحديثة.

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