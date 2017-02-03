فوج إطفاء دمشق يخمد حريقاً في منطقة القنوات والأضرار مادية

دمشق-سانا

أخمد فوج إطفاء دمشق حريقا نشب صباح اليوم في منطقة القنوات بدمشق.

وذكر مصدر في قيادة الشرطة لـ سانا أن الحريق ناجم عن ماس كهربائي في غرفة ضمن ملحق على سطح بناء فندق المحطة بمنطقة القنوات مشيرا إلى أنه تم إخماد الحريق قبل امتداده لبناء الفندق واقتصرت الأضرار على الماديات دون وقوع إصابات.

وكان فوج إطفاء دمشق أخمد في الحادي والعشرين من الشهر الماضي حريقا في أحد مستودعات المفروشات بمنطقة الجسر الأبيض التجارية بدمشق نتجت عنه أضرار مادية.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency