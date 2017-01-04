الجيش اليمني واللجان الشعبية يستهدفون تجمعات وآليات لمرتزقة نظام بني سعود في عدة مناطق من اليمن

صنعاء-سانا

استهدفت وحدات الجيش اليمنى واللجان الشعبية مساء أمس تجمعات وآليات لمرتزقة نظام بنى سعود في المخاء و لحج و مأرب في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر عسكري يمنى قوله إن “وحدات القوة البحرية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت زورقا حربيا لمرتزقة نظام بنى سعود بعد اقترابه من سواحل مدينة المخاء على البحر الاحمر بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن”.

وأوضح المصدر أن “الجيش واللجان الشعبية حققوا إصابات مباشرة في صفوفه مرتزقة بنى سعود عبر استهداف تجمع لآلياتهم بصواريخ الكاتيوشا في منطقة كهبوب بمحافظة لحج جنوب اليمن”.

وفي محافظة مأرب اشار المصدر العسكري اليمني إلى “سقوط قتلى ومصابين في صفوف مرتزقة نظام بنى سعود خلال استهداف الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات وتحصينات لهم في تبة المطار بمديرية صرواح”.

ولفت المصدر إلى أن “الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفوا بصاروخ موجه مدرعة لمرتزقة نظام بنى سعود كانت متمركزة في تبة المطار ما أدى إلى احتراقها ومقتل من بداخلها”.

وسقط أمس 36 مرتزقا من نظام بنى سعود بين قتيل ومصاب خلال تصدي وحدات الجيش اليمنى واللجان الشعبية لمحاولة تسللهم باتجاه منطقة الساق في مديرية بيجان بمحافظة شبوة اليمنية.

إلى ذلك كشفت مصادر عسكرية فى مديرية نهم بمحافظة صنعاء ان عدد قتلى مرتزقة نظام بنى سعود في المديرية وصل خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 822 قتيلا من بينهم 68 من ضباط وقيادا ت الفرقة الاولى المنحلة والالوية الموالية لها في حين بلغ عدد المصابين 543.

ويواصل نظام بنى سعود وحلفاؤءه منذ ال26 من اذار عام 2015 غاراتهم الجوية على اليمن مستهدفين المنازل والمنشات المدنية والبني التحتية والمرافق العامة ما أسفر عن مقتل وجرح الاف اليمنيين وتهجير آلاف آخرين من مناطقهم وتردي الاوضاع على مختلف الصعد في البلاد.

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