الشرطة الألمانية تعتقل شخصين يشتبه في تخطيطهما لاعتداء على مركز تجاري

برلين-سانا

أعلنت الشرطة الألمانية أنها اعتقلت شخصين يشتبه في تحضيرهما لاعتداء يستهدف مركزاً تجارياً في اوبرهاوزن غرب ألمانيا.

وأوضحت شرطة منطقة إسن في بيان اليوم أن الموقوفين شقيقان يبلغان من العمر 28 و31 عاماً أصلهما من كوسوفو مشيرة إلى أن المحققين يحاولون تحديد ماهية هدف التخطيط لهذا الهجوم وإذا ما كان هناك آخرون متورطون به.

وتلقت الشرطة تحذيرات من أجهزة الاستخبارات ونشرت مساء أمس قوات أمنية في محيط المركز التجاري وفي سوق لعيد الميلاد على مقربة من المكان.

ويأتي هذا التوقيف بعد ثلاثة أيام من هجوم بالدهس بشاحنة على سوق لعيد الميلاد في العاصمة برلين تبناه تنظيم داعش وأسفر عن مقتل 12 شخصاً.

وتلاحق الشرطة الألمانية حالياً لاجئاً تونسياً يشتبه في تنفيذه الاعتداء بشاحنة.

وشهد عدد من دول أوروبا من بينها فرنسا والمانيا وبلجيكا اعتداءات إرهابية عدة جاءت نتيجة تجاهل مسؤولي هذه الدول التحذيرات المتكررة من مغبة دعم الإرهاب في سورية والمنطقة ومن ارتداد الإرهاب على داعميه.

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