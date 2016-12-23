بودابست-سانا

نظم فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية في هنغاريا بالتعاون مع منتدى من أجل سورية في هنغاريا وجمعية سوا وبمشاركة عدد من المتضامنين الهنغاريين وقفة تضامنية بعنوان نحن مع السلام ضد الإرهاب أمام مبنى سفارة روسيا الاتحادية في بودابست.

وأعرب المشاركون في الوقفة عن تأييدهم الكامل للجيشين العربي السوري والروسي وللقيادتين السورية والروسية في مواجهة الإرهاب التكفيري المدعوم من الدول الغربية والرجعية العربية وقاموا بإشعال الشموع ووضع الورود أمام مبنى سفارة روسيا الاتحادية تخليداً لذكرى الشهداء السوريين والروس.

وشدد المشاركون على ثقتهم الكاملة بأن النصر سيتحقق على الإرهاب بفضل صمود الشعب السوري وجيشه وقيادته ودعم الأصدقاء والحلفاء وفي مقدمتهم روسيا مشيرين إلى أن النصر في حلب سيكون فاتحة لانتصارات قادمة.

ولفت المشركون إلى أن سورية تخوض المعركة ضد الإرهاب بالنيابة عن الإنسانية بكاملها لأن الإجرام التكفيري والذي كان آخر ضحاياه السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف يشكل تهديداً للعالم بأسره.

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