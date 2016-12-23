السيسي يبحث مع ترامب مشروع قرار مصري في مجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي بعد تعليق التصويت عليه

القاهرة-سانا

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مستقبل العلاقات المصرية الأمريكية بعد تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مسؤولياتها بشكل رسمي وأعربا عن تطلعهما إلى أن تشهد المرحلة القادمة تنامياً ملحوظاً يشمل كل جوانب هذه العلاقات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف في بيان اليوم: “إن السيسي تلقى اتصالاً من ترامب وبحث معه مشروع القرار المصري في مجلس الأمن الدولي بشأن الاستيطان الإسرائيلي والأوضاع الإقليمية وتطوراتها المتلاحقة التي تنبئ بتصاعد التحديات التي تواجه الاستقرار والسلم والأمن الدوليين ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط”.

وأضاف يوسف: “إن الاتصال تناول مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن حول الاستيطان الإسرائيلي حيث اتفق الرئيسان على أهمية إتاحة الفرصة للإدارة الأمريكية الجديدة للتعامل بشكل متكامل مع كل أبعاد القضية الفلسطينية بهدف تحقيق تسوية شاملة ونهائية لهذه القضية”.

وكانت مصر وزعت مشروع قرار في مجلس الأمن على أساس أن يتم التصويت عليه اليوم وهو يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لكنها طلبت تأجيل التصويت لإتاحة الوقت لإجراء مشاورات حول مشروع القرار من دون تحديد موعد جديد.

ودعا ترامب الإدارة الأمريكية الحالية إلى استخدام حق النقض معتبراً أن “السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يمكن أن يصنع إلا عبر مفاوضات مباشرة وليس عبر شروط تفرضها الامم المتحدة”.

واستخدمت الولايات المتحدة في العام 2011 حق النقض لمنع تبني مشروع قرار مماثل يدعو سلطات الاحتلال إلى وقف فوري وتام لكل أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ويعتبر أن المستوطنات تعرقل بشكل خطير “تحقيق حل الدولتين”.

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